Анкара, 17 декабря, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Турция считает, что необходимо и дальше бороться против террористических организаций в Сирии, в том числе «Рабочей партии Курдистана» (РПК) и «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом заявил 17 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, находящейся в Анкаре.

Global Look Press/Ahmet Yukus/Keystone Press Agency

По словам главы Турции, борьба с ИГ, РПК и аффилированными с ними организациями была одним из главных вопросов, которые обсуждались на встрече.

«В контексте Сирии необходимо предотвратить превращение страны в рассадник терроризма… Турция — единственная страна и единственный союзник, которая победила обе террористические организации. Мы определённо не дадим этим организациям процветать впредь. Борьба должна продолжаться», — заявил Эрдоган.

Как ранее передавало ИА Регнум, ВВС Турции ударили по целям РПК в Сирии и Ираке. В ведомстве уточнили, что для предотвращения нападений на население Турции было уничтожено 32 объекта, принадлежащих террористам.

Кроме того, 8 декабря американские военные поразили 75 целей ИГ на территории Сирии. В Центральном командовании Вооружёнными силами США заявили, что удары были нанесены, чтобы помешать деятельности террористической группировки и не допустить её восстановления в центральной части арабской республики.

В этот же день зампомощника министра обороны США Даниэль Шапиро на форуме «Манамский диалог» в Бахрейне подчеркнул, что американские военные останутся на востоке Сирии, чтобы продолжить борьбу с группировкой ИГ.