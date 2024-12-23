Москва, 23 декабря, 2024, 23:50 — ИА Регнум. За прошедший 2024 год Комиссия Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю приняла и обработала 9722 обращения граждан. Об этом 23 декабря сообщила председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова, отмечается на сайте ассоциации Независимый общественный мониторинг.

Сергей Фадеичев/ТАСС Алёна Булгакова

Как уточнила Булгакова, основными темами обращений стали: «государство-общество-политика» — 2460 обращений (25%); оборона, безопасность и законность — 2 291 обращений (24%); экономика — 2 268 обращений — (23%); социальная сфера — 1570 обращений (16%); жилищно-коммунальная сфера — 1133 обращения (12%).

Булгакова отметила, что количество и содержание обращений являются индикатором социального самочувствия россиян, именно она позволяют наглядно увидеть, какие вопросы волнуют граждан России.

«На нашу Комиссию возложена огромная ответственность по систематизации и содействию в решении проблем, с которыми к нам обращаются граждане. Мы ведём постоянную работу с профильными ведомствами и министерствами, общественными палатами и общественными организациями», — подчеркнула Булгакова.

Члены Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан уделяют особое внимание оперативности и человекоцентричности в своей работе, указала Булгакова, при этом основные усилия, по её словам, уделяются поддержке прав участников СВО и их семей, эвакуированных граждан и пенсионному обеспечению работников аварийно-спасательных служб.

В Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан уточнили, что обращения в категории «государство, общество, политика» касались работы органов государственной власти, миграции и демографии. В сфере экономической чаще всего затрагивались вопросы экологии, финансов, банков и цифровой трансформации. В направлении обороны, законность и безопасности поступали обращения на тему защиты прав участников СВО, охраны правопорядка и правосудия. Социальные обращения поднимали широкий спектр вопросов на темы здравоохранения, образования, спорта, социальной защиты и другие. Проблемы ЖКХ в основном были связаны с обеспечением жильем и социальными гарантиями в данной сфере.

За прошедший год ключевыми проектами Комиссии ОП РФ стали общественное наблюдение за выборами, федеральный проект «ЗдравКонтроль», а также Международный трибунал по преступлениям украинских неонацистов и Международное наблюдение за выборами.