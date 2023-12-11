Москва, 11 декабря, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Военный трибунал для всего украинского руководства станет логическим завершением спецоперации на Украине, но для этого процесса должны будут привлечь и сторонние государства в качестве наблюдателей или даже судей. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделилась юрист-международник Мария Ярмуш.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Ранее посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что уже прорабатывается вопрос о формате трибунала над политическим руководством Украины. По его словам, сейчас идут дискуссии, как будет оформлена структура, принимающая решение о военном трибунале. Также Мирошник добавил, что ответственность за действия киевского режима понесёт вся украинская «верхушка».

«Трибунал стал бы логическим завершением тех событий, которые происходят на Украине. Те преступления, которые совершались начиная с 2014 года против жителей ДНР и ЛНР, из-за тех действий, которые были направлены и против российских граждан, потому что ВСУ обстреливали и российские территории возле границы, — эти преступления заслуживают честного наказания», — поделилась Ярмуш.

По её мнению, вероятность того, что именно военный трибунал для руководства киевского режима станет завершением спецоперации на Украине, очень высока и не вызывает сомнений. Юрист напомнила, что люди, занимающие руководящие должности на Украине с 2013 года, незаконно встали у власти из-за событий евромайдана. В результате управлять страной начали «марионетки Запада», как отметила Ярмуш.

«Наши правоохранительные органы, в том числе следственный комитет, собирают уже целые тома уголовных дел начиная с 2014 года против киевского режима. Есть факты, которые уже в принципе доказаны. Есть материалы дел. Можно будет привлечь к процессу организации вынесения приговора Белоруссию, которая также страдала от действий киевского режима. Возможно, будут приглашены сторонние наблюдатели, которые будут подтверждать законность и легитимность действий судей», — отметила юрист.

Она добавила, что есть законные варианты организации военного трибунала. Так, одним из них может быть заключение международного договора между самими участниками конфликта — России и Украины. В этом случае каждая из сторон имеет возможность привлечь государства, которые бы подтверждали обвинения каждого участника. По мнению Ярмуш, на стороне России уже сейчас немало государств, осуждающих действия Украины, которые бы захотели выступить наблюдателями процесса или иметь отношение к вынесению приговора. Но также есть вариант, при котором участие иностранных государств в этом деле не обязательно, трибунал и так будет легитимным и иметь соответствующую юрисдикцию.

По мнению Ярмуш, ООН будет дистанцироваться от процесса, поскольку выражает всё меньшую заинтересованность и нередко игнорирует заявления российской стороны, приводящей факты преступлений киевского режима.

«Но эта организация уже потеряла свою значимость и не реагировала надлежащим образом на действия Украины, не давала критической оценки. Пребывала в пассивном состоянии. Есть риск, что эта организация распадётся и ей на смену придут новые структуры, которые будут не согласны с миропорядком, устраиваемым ООН», — добавила юрист-международник.

Также она выразила обеспокоенность тем, что украинские власти испугаются трибунала и сбегут из страны раньше, чем закончится спецоперация. По её мнению, руководство киевского режима попытается спрятаться в США, странах Евросоюза или Великобритании.

Как передавало ИА Регнум, Родион Мирошник заявил, что в руководстве киевского режима обозначился раскол, отсутствует политическое управление страной. Украина сегодня представляет своё обычное майданное состояние. В стране имеются структуры, которые заинтересованы в том, чтобы вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским ушёл и весь негатив, накопленный в политике.

Сенатор США Джей Ди Вэнс считает, что «всякий с мозгами в голове» понимает, что Украине не по силам отбросить Россию к границам 1991 года. Выход из конфликтной ситуации остаётся лишь в переговорах, и как можно скорее.

Как сообщало ИА Регнум, в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Следственный комитет фиксирует все преступления киевского режима. Он отметил, что материалы проделанной следователями работы смогут лечь в основу трибунала по преступлениям Киева.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 ноября заявила, что украинских неонацистов ждёт наказание за террор, который они устроили мирным россиянам. Дипломат подчеркнула, что украинская сторона пытается дестабилизировать обстановку в России и запугать мирных жителей.