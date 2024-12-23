Абакан, 23 декабря, 2024, 17:42 — ИА Регнум. На территории бывшего Абаканского опытно-механического завода в Хакасии прогремел взрыв, в результате чего два человека погибли, ещё четверо пострадали. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщил глава региона Валентин Коновалов.

СК РФ

По его словам, причиной инцидента стало нарушение техники безопасности. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и правоохранители, которые устанавливают обстоятельства ЧП.

«На месте трагедии по моему поручению работает мой заместитель Юрий Николаевич Курлаев. Он контролирует ситуацию и оперативно доводит до меня информацию», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Коновалова.

Глава Хакасии обратился к пострадавшим в результате взрыва с пожеланиями скорейшего выздоровления. Семьям погибших он выразил глубокие соболезнования. По словам Коновалова, правительство региона окажет им всю необходимую помощь.

Абаканский завод стал одним из первых заводов лесного машиностроения в России. Он был основан в 1958 году и специализировался на ремонте лесозаготовительной техники. Позднее завод стал выпускать машины собственного производства.