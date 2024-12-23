Красноярск, 23 декабря, 2024, 16:30 — ИА Регнум. На Ванкорском месторождении начала работу новая газотурбинная электростанция «Полярная». Мощность комплекса составляет 150 МВт. Он обеспечит потребности новых объектов Ванкорского кластера месторождений в рамках реализации проекта «Восток Ойл». Объект ввела в эксплуатацию компания «РН-Ванкор» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть»).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» запустила новую электростанцию на Ванкорском месторождении

В качества топлива электростанция использует добываемый на месторождении попутный нефтяной газ, полезное использование которого сегодня на Ванкоре достигает практически 100%. Станция «Полярная» будет потреблять более 270 млн куб. в/год попутного нефтяного газа, прошедшего предварительную очистку.

Для строительства станции впервые в отрасли было применено новое инженерно-техническое решение: между фундаментом и газотурбинными установками смонтировали виброизоляторы, которые снижают вибрационную нагрузку. Это позволило значительно увеличить безремонтный срок эксплуатации станции.

Системы управления электростанции произведены в России. Этот успешный опыт импортозамещения оборудования и технологий планируют использовать при проектировании и возведении других объектов энергетической инфраструктуры проекта «Восток Ойл».

«Роснефть» реализовала проект по строительству ГТЭС «Полярная» в тесном взаимодействии с предприятиями «Интер РАО», а также с филиалами «Системного оператора Единой энергетической системы», который обеспечил комплекс работ по вводу станции «Полярная» в составе энергосистемы страны.