Москва, 23 декабря, 2024, 10:39 — ИА Регнум. В модернизацию киностудии им. Горького будет вложено около 19 млрд руб. Её площадь увеличится вдвое, а на территории появятся новые объекты. Об этом сообщила в интервью РБК глава студии Юлиана Слащёва.

Пелагия Тихонова/РИА Новости

Часть средств направят на строительство и ремонт объектов на улице Эйзенштейна на северо-востоке Москвы. Однако наибольшая часть финансирования пойдет на строительство нового кинопроизводственного комплекса на месте старого здания. «Мы в общей сложности увеличимся в два раза по площадям», — отметила глава студии.

В 2023 году киностудия им. Горького перешла в собственность Москвы. Инициатором этого стал мэр столицы Сергей Собянин, а предложение одобрил президент Владимир Путин. По словам Слащёвой, влияние этого решения было «колоссальным». «Москва — мощный партнёр и очень сильный акционер, который по-настоящему заинтересован в развитии студии. Мы интегрированы в большой московский кинокластер», — сказала она.

Модернизация киностудии им. Горького должна завершиться до начала 2026 года, отметила Слащёва. К этому времени должны быть построены все новые пространства, восстановлены исторические границы здания на улице Сергея Эйзенштейна. По итогам модернизации должно появиться около 100 тыс. кв. м инфраструктуры для кинопроизводства. Уже ко второй половине 2025 года будут завершены три новых здания, а также капитальный ремонт существующих строений на улице Эйзенштейна.

После модернизации у киностудии появятся производственный комплекс в шесть этажей и трехэтажный центр костюма и реквизита. В нём разместят более 200 тыс. предметов из разных коллекций киностудии. Кроме того, к августу 2025 года заработает многофункциональный кинозал, в котором несколько лет назад был пожар.

Студия будет использовать свои мощности преимущественно сама, отмечает Слащёва. «Одно из ключевых направлений киностудии им. Горького — это производство кино. Но мы открыты для продакшенов», — отметила глава студии. По словам Слащёвой, уже по имеющимся площадям у киностудии расписан график аренды на год вперед. Для собственных съёмок киностудия даже вынуждена снимать другие павильоны.

Сейчас в работе у продюсерского центра киностудии им. Горького 10 игровых и 11 неигровых проектов, перечисляет Слащёва. В том числе идёт работа над продолжением научно-популярного цикла «Хочу все знать!». Большая часть проектов находится на стадиях разработки и препродакшена. «В этом году с февраля по конец апреля мы снимали большой многообещающий проект «Письмо Деду Морозу» с участием Наталии Орейро», — приводит пример Слащёва.

На сегодняшний день в студии завершили монтаж картины и работают над персонажами, фонами и спецэффектами. Фильм планируется выпустить в прокат в конце 2025 года.