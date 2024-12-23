Чемпион ОИ Поветкин покинул пост замгубернатора Вологодской области
Вологда, 23 декабря, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Чемпион Олимпийских игр (ОИ) по боксу Александр Поветкин ушёл с поста заместителя губернатора Вологодской области. Он сообщил об этом вечером 22 декабря.
Олимпийский чемпион поблагодарил жителей области за то, что они приняли его на этом посту.
«Наш общий путь, хоть был и недолгим, но я надеюсь, что успел зажечь в вас искру патриотизма, донести важность занятия спортом и любви к Родине», — написал он в своём Telegram-канале.
Поветкин также уточнил, что сейчас намерен сконцентрироваться на своей семье и своём доме.
Как сообщало ИА Регнум, экс-чемпион ОИ стал замгубернатора Вологодской области в середине мая. Он отвечал за вопросы, связанные с патриотическим воспитанием молодёжи, а также привлечением жителей региона к спорту и здоровому образу жизни.
В 2002 и 2004 годах экс-боксёр стал чемпионом Европы, а в 2004-м — чемпионом Олимпиады. В 2003 году завоевал золото на чемпионате мира. Поветкин является заслуженным мастером спорта России. Спортивную карьеру спортсмен завершил в 2021 году, имея на счету 36 побед (25 — нокаутом), три проигрыша и одну ничью.
По завершении карьеры чемпион ОИ занялся общественной деятельностью и 6 марта выступил на заключительном дне федерального просветительского марафона «Знание. Первые». Вместе с ним встречи с участниками провели пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель ЦИК Элла Памфилова и многие другие.