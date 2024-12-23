Вологда, 23 декабря, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Чемпион Олимпийских игр (ОИ) по боксу Александр Поветкин ушёл с поста заместителя губернатора Вологодской области. Он сообщил об этом вечером 22 декабря.

Станислав Красильников/Фотохост-агентство РИА Новости Александр Поветкин

Олимпийский чемпион поблагодарил жителей области за то, что они приняли его на этом посту.

«Наш общий путь, хоть был и недолгим, но я надеюсь, что успел зажечь в вас искру патриотизма, донести важность занятия спортом и любви к Родине», — написал он в своём Telegram-канале.

Поветкин также уточнил, что сейчас намерен сконцентрироваться на своей семье и своём доме.

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Как сообщало ИА Регнум, экс-чемпион ОИ стал замгубернатора Вологодской области в середине мая. Он отвечал за вопросы, связанные с патриотическим воспитанием молодёжи, а также привлечением жителей региона к спорту и здоровому образу жизни.

В 2002 и 2004 годах экс-боксёр стал чемпионом Европы, а в 2004-м — чемпионом Олимпиады. В 2003 году завоевал золото на чемпионате мира. Поветкин является заслуженным мастером спорта России. Спортивную карьеру спортсмен завершил в 2021 году, имея на счету 36 побед (25 — нокаутом), три проигрыша и одну ничью.

По завершении карьеры чемпион ОИ занялся общественной деятельностью и 6 марта выступил на заключительном дне федерального просветительского марафона «Знание. Первые». Вместе с ним встречи с участниками провели пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель ЦИК Элла Памфилова и многие другие.