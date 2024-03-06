Москва, 6 марта, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Волонтёр из Германии, доброволец и музыкант из Сербии, ополченец из Афганистана выступили на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», который проходит 2–6 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Дискуссия «СВОя Родина. Добровольцы Донбасса» состоялась в заключительный день марафона в павильоне «Белгород». Рассказы добровольцев участники марафона встречали аплодисментами, а после встречи активно задавали вопросы, интересуясь, как они могут помочь Донбассу.

Владимир Смирнов/ТАСС

Волонтёр из Германии, лидер движения «Братская мотопомощь» Николай Фаст рассказал участникам марафона свою историю. Ещё в 2022 году он с товарищем привёз в Донбасс первую партию гуманитарной помощи, после чего его работой заинтересовались правоохранительные органы ФРГ. Николай был вынужден переехать в Россию. Сейчас волонтёр, который 33 года прожил в Германии, много времени проводит в Донецке. Он по-прежнему собирает в Евросоюзе денежную помощь и закупает на нее гуманитарную помощь.

«После начала СВО нагнетания на русскоговорящих были очень сильные по всей Европе, и мы в Германии собрали волонтёров, чтобы помогать с едой русским дальнобойщикам, — поделился Фаст. — Мы охраняли парковки, где они могли спокойно ночевать. В тот период мы помогли тысячам дальнобойщиков. Потом я привёз в Донбасс первую гуманитарную помощь, и Донбасс больше не отпустил. Эта земля под куполом защиты Бога, она возвращает добро, которое ты ей даришь».

А доброволец из Сербии Братислав Живкович объяснил, что заставило его встать на защиту Донбасса в 2014 году и почему сербы так близко к сердцу принимают проблемы региона. Когда Донецкая Народная Республика вошла в состав России, Живкович получил российский паспорт.

«В мире нет таких стран, которые любят Россию так, как её любят в Сербии, — заверил Живкович. — Для нас Сербия и Россия — это одна страна. Наши связи очень глубокие. Россия всегда защищала сербов, которые отдавали свою жизнь за свободу Сербии. Теперь мы готовы умереть за свободу русского народа».

Специальная военная операция — неизбежный этап мировой истории, который обязательно закончится победой России, отметил Живкович.

«Если бы Россия не отреагировала на поведение НАТО специальной военной операцией, мы бы здесь в России сидели под снарядами. Теперь нам нужно забрать победу в свои руки и показать, что такое настоящая Россия», — сказал сербский доброволец.

Его соотечественник, музыкант, шеф-повар и гастроблогер Милан Янкович тоже подчеркнул, что страдания людей в Донбассе до начала СВО находили бесконечное сочувствие у сербов. Молодой человек решил помочь русским людям — поехал с гуманитарной миссией и все свои впечатления снимал на видео.

«Еда — это то, что связывает людей по всему миру. Никто не должен оставаться голодным, за это я всегда и боролся. Своей поездкой я хотел показать трагедию русских людей Донбасса всему миру. Я просто готовил еду и познал вашу истину, ваши муки и все страдания людей, детей, которые нас ждали в Донбассе. Мы с вами, мы не бросим», — отметил Янкович.

Ещё одним участником встречи стал ополченец ДНР Рафи Абдул Джабар из Афганистана. Он приехал в Донецк 23 мая 2014 года. Осенью 2017 года подорвался на мине возле села Спартак. Джабар остался без обеих ног, но не покинул армию.

«Через двое суток после ранения я очнулся в реанимации и в окно увидел толпу людей, которые сдавали для меня кровь. Донбасс — это то единственное место в мире, где за добро платят добром. Копая блиндажи и окопы, ты понимаешь, что всё не зря, что народ никогда не оставит и даже отдаст свою кровь, чтобы боец выжил», — рассказал Джабар.

Откровения добровольцев вызвали у молодежной аудитории живой отклик. Ребята задавали самые разные вопросы: о трагедии людей Донбасса до начала специальной военной операции, сходстве этой ситуации с историей в сербском Косове и войной в Афганистане. О том, как НАТО провоцирует конфликты по всему миру. Ребята благодарили спикеров за неравнодушие и милосердие, получали советы волонтёров.

В завершение спикеры отметили, что залог успешного будущего России — в патриотизме новых поколений и правильном воспитании.

Встреча с иностранными добровольцами «СВОя Родина. Добровольцы Донбасса» вошла в программу тематического трека «Мы — вместе с Россией», который раскрывает аспекты международного сотрудничества в разных сферах — от совместных технологических разработок до объединения усилий в борьбе с коллективным Западом.

В заключительный день федерального просветительского марафона «Знание. Первые», 6 марта, выступили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель ЦИК Элла Памфилова, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, представитель МИД Мария Захарова, председатель союза театральных деятелей Владимир Машков, олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин и многие другие.

Ранее ИА Регнум сообщало, что общество «Знание» и движение детей и молодёжи «Движение Первых» в сентябре 2023 года провели в Москве финал всероссийского интеллектуального турнира «Лига Знаний: школы и колледжи».