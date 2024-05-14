Вологда, 14 мая, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин займёт пост замгубернатора Вологодской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на врио главы региона Георгия Филимонова.

Михаил Синицын/ТАСС

«Александр Поветкин будет отвечать за большой блок вопросов, связанный с патриотическим воспитанием молодежи, привлечением вологжан к спорту и здоровому образу жизни», — заявил он.

Спортсмену также предстоит курировать реализацию проектов, связанных с продвижением фольклора и культуры Русского Севера. Он же будет следить за реализацией нового нацпроекта «Молодежь России».

Сейчас Поветкину 44 года. В 2002 и 2004 году он стал чемпионом Европы, в 2004 году чемпионом Олимпийских игр. И в 2003 завоевал золото на чемпионате мира. Он является заслуженным мастером спорта России. Карьеру спортсмен завершил в 2021 году, имея на счету 36 побед (25 — нокаутом), три проигрыша и одну ничью.

После завершения карьеры мужчина занялся общественной деятельностью. 6 марта он выступил на заключительном дне федерального просветительского марафона «Знание. Первые». Вместе с ним с участниками встретились пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель ЦИК Элла Памфилова и многие другие.

14 мая стало известно, что в Тульской области врио губернатора назначили Дмитрия Миляева. От должности главы региона освободили Алексея Дюмина. Его назначили помощником президента и будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса, спорта, а также заниматься Госсоветом.