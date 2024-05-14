Чемпиона мира Поветкина назначили замгубернатора Вологодской области
Олимпийского чемпиона Поветкина назначили замгубернатора Вологодской области
Вологда, 14 мая, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин займёт пост замгубернатора Вологодской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на врио главы региона Георгия Филимонова.
«Александр Поветкин будет отвечать за большой блок вопросов, связанный с патриотическим воспитанием молодежи, привлечением вологжан к спорту и здоровому образу жизни», — заявил он.
Спортсмену также предстоит курировать реализацию проектов, связанных с продвижением фольклора и культуры Русского Севера. Он же будет следить за реализацией нового нацпроекта «Молодежь России».
Сейчас Поветкину 44 года. В 2002 и 2004 году он стал чемпионом Европы, в 2004 году чемпионом Олимпийских игр. И в 2003 завоевал золото на чемпионате мира. Он является заслуженным мастером спорта России. Карьеру спортсмен завершил в 2021 году, имея на счету 36 побед (25 — нокаутом), три проигрыша и одну ничью.
После завершения карьеры мужчина занялся общественной деятельностью. 6 марта он выступил на заключительном дне федерального просветительского марафона «Знание. Первые». Вместе с ним с участниками встретились пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель ЦИК Элла Памфилова и многие другие.
14 мая стало известно, что в Тульской области врио губернатора назначили Дмитрия Миляева. От должности главы региона освободили Алексея Дюмина. Его назначили помощником президента и будет курировать вопросы оборонно-промышленного комплекса, спорта, а также заниматься Госсоветом.