Дамаск, 22 декабря, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Присутствующие на территории Сирии вооружённые курдские группировки должны немедленно распустить свои отряды. Об этом заявил 22 декабря министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Эти группировки должны самораспуститься как можно скорее», — сказал он на пресс-конференции в Дамаске по итогам встречи с лидером новых сирийских властей Ахмедом аш-Шараа (известен под прозвищем Абу Мухаммед аль-Джулани).

Глава ведомства также отметил, что Анкара готова помочь соседней стране в борьбе с терроризмом. Кроме того, министр уточнил, что правительство и частный сектор Турции могут оказать поддержку новым сирийским властям в восстановлении государственных институтов республики.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара считает, что необходимо и дальше бороться против террористических организаций в Сирии, в том числе против Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Глава республики проинформировал, что обсуждал этот вопрос на переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

19 декабря, на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, президент РФ Владимир Путин заявил, что возможность проведения операции турецких войск в Сирии по оттеснению курдских отрядов от границы существует. Российский лидер отметил, что Анкара делает всё для обеспечения безопасности на своих южных рубежах на фоне ситуации на сирийской территории.