МИД Турции потребовал срочного самороспуска курдских группировок в Сирии
Дамаск, 22 декабря, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Присутствующие на территории Сирии вооружённые курдские группировки должны немедленно распустить свои отряды. Об этом заявил 22 декабря министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
«Эти группировки должны самораспуститься как можно скорее», — сказал он на пресс-конференции в Дамаске по итогам встречи с лидером новых сирийских властей Ахмедом аш-Шараа (известен под прозвищем Абу Мухаммед аль-Джулани).
Глава ведомства также отметил, что Анкара готова помочь соседней стране в борьбе с терроризмом. Кроме того, министр уточнил, что правительство и частный сектор Турции могут оказать поддержку новым сирийским властям в восстановлении государственных институтов республики.
Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара считает, что необходимо и дальше бороться против террористических организаций в Сирии, в том числе против Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Глава республики проинформировал, что обсуждал этот вопрос на переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
19 декабря, на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, президент РФ Владимир Путин заявил, что возможность проведения операции турецких войск в Сирии по оттеснению курдских отрядов от границы существует. Российский лидер отметил, что Анкара делает всё для обеспечения безопасности на своих южных рубежах на фоне ситуации на сирийской территории.