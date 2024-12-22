Киев, 22 декабря, 2024, 18:25 — ИА Регнум. В минувшие сутки границу Украины пересекли около 150 тыс. граждан страны. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщила государственная пограничная служба Украины.

Ren Ke/Global Look Press

Отмечается, что показатель является одним из самых высоким за последние годы.

Рост фиксируется на всех участках границы, что привело к образованию очередей, а самый большой пассажиропоток наблюдается в пунктах пропуска на границе с Польшей, сказано в сообщении.

При этом в службе заявили, что границу в обе стороны пересекли за сутки примерно равное количество людей — по 75 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре депутат Верховной рады Максим Ткаченко сообщил, что около 150 тыс. переселенцев вернулись в родные города, сёла и посёлки, которые находятся в вернувшихся в состав РФ в 2022 году регионах.

В сентябре министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков рассказал, что из Европы в Белоруссию ежемесячно сбегают более 10 тыс. граждан Украины. Число граждан Украины, которые приезжают в республику из ЕС, в несколько раз больше, чем число пересекающих границу в обратном направлении, подчеркнул он.