Красногорск, 21 декабря, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Церемония торжественного запуска ключевого центра электроснабжения прошла в Одинцовском городском округе Московской области. В торжественном пуске подстанции 110 кВ «Дарьино» участвовали губернатор региона Андрей Воробьёв и глава группы «Россети» Андрей Рюмин. На мероприятии также состоялась презентация электросетевых проектов, которые будут реализованы в 2025–2027 годах для развития региона.

Максим Блинов/РИА Новости

Реконструкцию «Дарьино» провела дочерняя компания «Россети Московский регион». Подстанцию оснастили современным оборудованием, обеспечили интеллектуальной системой видеонаблюдения и цифровыми комплексами, позволяющими внедрить дистанционное управление.

Трансформаторная мощность выросла более чем в три раза, до 160 МВА. Таким образом, к подстанции можно подключать новых потребителей. В частности, от неё будет запитан Региональный сосудистый центр, который строится вблизи Одинцово.

«Понимаем, какая большая нагрузка на сети в Московском регионе. Каждый год мы превышаем максимумы и зимой, и летом видим очень высокое потребление, потому что регион растёт, появляются новые жилые дома, предприятия», — отметил Андрей Воробьёв.

Губернатор отметил важность стабильного энергоснабжения, добавив, что для этого нужна модернизация того, что было построено 50 или 60 лет назад, и огромные инвестиции. «Вместе с «Россетями» мы реализуем программу, которая должна кардинально модернизировать всё, что касается электроснабжения. В работе у нас сейчас также находится ещё ряд объектов — это и Чехов, и Раменское, и Балашиха, и Ленинский городские округа», — сказал Воробьёв.

«Сегодня мы ввели в работу высокотехнологичный объект, который значительно усилил схему электроснабжения западного Подмосковья», — отметил Андрей Рюмин.

По словам Рюмина, регион постоянно развивается, и энергетика должна быть готова к росту потребления и отвечать высоким требованиям надёжности. «В ближайшие три года планируем направить свыше 143 млрд рублей на модернизацию и развитие сетевой инфраструктуры Московской области», — подчеркнул Рюмин.

Основной объём работ будет выполнен в распределительном комплексе, который обеспечивает энергией большинство потребителей. Как пояснил на церемонии пуска «Дарьино» генеральный директор «Россети Московский регион» Александр Пятигор, в 2025–2027 годах планируется строительство восьми подстанций 110–220 кВ и реконструкция 18 крупных питающих центров. Только эти проекты позволят ввести более 2,3 тыс. МВА дополнительной мощности.

Все запланированные мероприятия синхронизированы с реализацией приоритетных региональных проектов. Так, новые энергообъекты «Россети Московский регион» позволят обеспечить энергией резидентов индустриальных парков «Максимиха», «Раменский», «Дмитров», ИТ-кластер «Ядро Фаб Дубна», тяговые подстанции Московских центральных диаметров. Вырастет надёжность электроснабжения городов Подмосковья, где идёт активное строительство жилья и существуют риски перегрузки сети.