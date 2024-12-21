Вашингтон, 21 декабря, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Федеральное правительство США приостановило работу из-за того, что сенат не успел до полуночи 20 декабря по местному времени (08:00 мск 21 декабря) принять проект временного бюджета, поддерживающий работу госоргана, следует из трансляции голосования, которую ведёт телеканал C-Span.

Lawrence Jackson

Из-за непринятого бюджета правительство Штатов уходит на формальный шатдаун. При этом отмечается, что такое решение пока несёт формальный характер, поскольку сейчас выходные дни. У сената США есть время до понедельника принять проект о финансировании, такой же срок есть у действующего американского президента Джо Байдена, чтобы его подписать.

Накануне палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о продлении финансирования федерального правительства. Документ поддержали 366 конгрессменов, против высказались 34 человека.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря в палате представителей американского Конгресса не смогли одобрить законопроект о продлении финансирования правительства и повышении потолка госдолга.

При одобрении проекта правительство США получило бы средства на продолжение работы до 14 марта 2025 года, а действие потолка госдолга приостановили до 30 января 2027 года. Для предотвращения шатдауна обе палаты Конгресса должны были договориться о финансировании до полуночи.