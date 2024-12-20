Москва, 20 декабря, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин рассказал о планах по набору в ДШИ на следующий учебный год. Глава депкульта напомнил, что набор в школы открывается в апреле.

Владимир Вяткин/РИА Новости

«План ежегодно формируется к апрелю на основании данных, которые подаёт каждая ДШИ, ориентируясь на количество выпускников, свободных мест по различным специальностям и другие показатели», — написал Фурсин в своём Telegram-канале.

Каким будет набор на следующий год, станет окончательно понятно именно после получения предложений от ДШИ, пояснил руководитель департамента. «Сейчас определенно могу сказать, что бюджетное финансирование на предпрофессиональные программы никто не собирается сокращать, поэтому их количество не уменьшится по сравнению с текущим учебным годом», — подчеркнул Фурсин.

Глава депкульта добавил, что на следующей неделе во все ДШИ будет направлен соответствующий запрос, чтобы уже к концу февраля понимать возможности и готовность школ по набору на следующий учебный год.