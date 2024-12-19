Москва, 19 декабря, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин опроверг слухи относительно закрытия столичных детских школ искусств, распространившиеся в последние дни.

Владимир Гердо/ТАСС

«Никакое сокращение финансирования школ, увольнение учителей или закрытие школ, о чем стали распространять информацию в социальных сетях и группах родителей учеников ДШИ, не обсуждалось и не обсуждается», — написал Фурсин в своём Telegram-канале.

По его словам, источники таких слухов в интернете неизвестны. Департамент культуры не предполагал делать заявлений по этим темам, так как эти вопросы никогда не были в повестке. «Мы действительно проводим встречи с руководителями школ, педагогами и представителями отрасли, подводим итоги года и смотрим, в чём мы могли бы улучшить текущие показатели, что поменять», — пояснил глава департамента культуры.

Он добавил, что любые изменения, если они будут иметь место, предварительно будут обсуждаться с профессиональным сообществом, директорами и педагогами школ. Если решения будут совместно приняты, то они официально будут опубликованы со стороны депкульта.

«Поэтому хотелось бы, чтобы общественность ориентировалась на официальные заявления, а не слухи в интернете», — заключил Фурсин.