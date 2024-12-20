София, 20 декабря, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выступил против подписания с Украиной соглашения о сотрудничестве в области безопасности. Об этом сообщило болгарское агентство Novinite со ссылкой на его заявление в парламенте.

Global Look Press Бойко Борисов

«Лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов заявил, что не поддерживает подписание соглашения о сотрудничестве в области безопасности между Болгарией и Украиной», — говорится в сообщении.

В агентстве уточнили, что ранее партия ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») поддерживала инициативы в поддержку Украины, однако в контексте обсуждение мирных инициатив со стороны ЕС и победы на выборах президента США Дональда Трампа позиция партии изменилась.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря министр энергетики Болгарии Владимир Малинов заявил, что страна может прекратить транзит российского газа в Сербию и Венгрию, если «Газпром» не найдёт способ проведения оплаты на фоне американских санкций.