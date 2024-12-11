София, 11 декабря, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Болгария может прекратить транзит российского газа в Сербию и Венгрию, если «Газпром» не найдёт способ проведения оплаты на фоне американских санкций. Об этом заявил журналистам министр энергетики страны Владимир Малинов.

Global Look Press/Petar Petrov/ZUMAPRESS.com

«Болгария будет строго выполнять свой контракт и не допустит транзита природного газа, если услуга не будет оплачена», — приводит его слова Bloomberg.

Малинов добавил, что государственная газовая компания «Булгаргаз» получила все платежи. По его словам, сейчас Болгария ждёт предложений от «Газпрома».

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября администрация президента США Джо Байдена расширила антироссийский санкционный список. Под новые рестрикции попали 100 юридических и физических лиц, в том числе «Газпромбанк» и шесть его зарубежных дочерних структур.

22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия примет меры, в том числе ответные, после введения США санкций в отношении «Газпромбанка». По словам представителя Кремля, подобные действия являются попыткой помешать поставкам российского газа в Европу.

Эксперт по рынку нефти и газа Владимир Демидов в разговоре с ИА Регнум допустил, что санкции против «Газпромбанка» могут привести к газовому кризису на европейском континенте, поскольку странам-покупателям необходимо в срочном порядке искать новые пути для оплаты контрактов на поставку топлива.

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря отменил обязательство платить за российский газ только через «Газпромбанк». Согласно указу, уполномоченные банки теперь могут зачислять средства в рублях, которые поступили от третьих лиц в качестве оплаты поставок иностранными покупателями.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 11 декабря заявил, что Москва и Будапешт нашли решение по платежам за газ и топливо для АЭС «Пакш-2» на фоне санкций США против «Газпромбанка».