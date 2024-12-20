Москва, 20 декабря, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Российская сторона передала Украине тела 503 погибших военных, сообщил в беседе с РБК депутат Госдумы и член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Шамсаил Саралиев.

Dmytro Smolyenko / Globallookpress.com

Депутат уточнил, что Киев вернул в Россию тела 42 погибших бойцов. Обмен между сторонами произошёл 20 декабря.

В пресс-службе украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что 403 тела были возвращены с донецкого направления, с луганского — 12, с запорожского — 57. Ещё 31 тело вернули «из моргов на территории России», добавили в штабе.

9 декабря Россия передала Украине тела военнопленных, погибших при ударе украинской армии по самолёту Ил-76 над Белгородской областью. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что предоставление родным и близким погибших возможности проститься и отдать почести является одной из главных гуманитарных тем.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре Украине передали 563 тела. Обмен с РФ провели по формуле «563 на 37». 320 украинских военнослужащих погибли на донецком направлении, 89 — на артёмовском, ещё 154 тела вернули из российских моргов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Украина фактически саботирует процесс обмена военнопленными с Россией. По словам дипломата, киевский режим сосредоточился исключительно на обмене военнослужащих тех подразделений, которые в РФ характеризуются как экстремистские, террористические и националистические.