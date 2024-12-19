Путин заявил, что для роста демографии в России «девочки нужны»
Москва, 19 декабря, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Количество женщин детородного возраста сократилось в России на 30%, но молодые женщины, девушки, нужны для воспроизводства населения. Об этом заявил президент Владимир Путин 19 декабря в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.
Артем Геодакян/ТАСС
«Девочки нужны, девушки», — сказал Путин.
Он добавил, что вопрос демографии — один из ключевых для России и многих стран мира.
новость дополняется