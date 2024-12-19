Москва, 19 декабря, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Благодаря состоянию экономики и укреплению обороноспособности Россия сегодня практически независима и способна уверенно стоять на ногах. Об этом заявил президент Владимир Путин 19 декабря в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Максим Блинов/РИА Новости

«Мы уже мало от кого зависим, — отметил глава государства. — Мы в состоянии уверенно держаться на ногах с точки зрения экономики, мы укрепляем свою обороноспособность».

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