Москва, 19 декабря, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Иностранные наёмники, воюющие на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), в августе 2024 года зашли в приграничный Суджанский район Курской области в составе первых штурмовых групп, рассказала 19 декабря местная жительница Анастасия Клименко.

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Люди рассказывают, что первые, кто заходили, действительно расправлялись с людьми, некоторых насиловали, делали зверское. Первые, кто заходили, это штурмовики были. И они сказали, что это даже не украинцы были, а наёмники», — передаёт слова женщины «РИА Новости».

Жительница Суджи отметила, что в центре города расправ с местными жителями не происходило, однако в деревнях такие случаи были. Вместе со своей мамой Натальей Разуменко они около трёх месяцев жили в оккупированном ВСУ городе Судже.

Опасаясь иностранных наёмников, они уехали в украинский город Сумы. На территорию России женщины вернулись 22 ноября через Белоруссию. Это стало возможным за счёт переговоров по линии уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

11 сентября командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов проинформировал, что иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ, вывели из Курской области из-за больших потерь.

По его словам, ВСУ, в том числе и наёмники в их составе, в первые дни вторжения, получив отпор и понесли ощутимые потери.