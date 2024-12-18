Москва, 18 декабря, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Школы искусств в Москве будут развивать в соответствии с лучшими практиками. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры, комментируя публикации СМИ о возможных изменениях системы творческого образования.

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«Распространяемая в социальных сетях и ряде СМИ информация с подробностями о готовящейся реформе не имеет никакого отношения к действительности», — подчеркнули в департаменте. Пресс-служба ведомства добавила, что в рамках возможных изменений не рассматриваются закрытие, перевод на самоокупаемость или перепрофилирование под другие направления деятельности детских школ искусств.

«Все городские детские школы искусств продолжают работать в ведении департамента культуры Москвы и финансироваться из городского бюджета. Кроме того, независимо от возможных изменений, будет продолжена работа по модернизации и оснащению учреждений за счет бюджетных средств», — рассказали в пресс-службе.

В департаменте добавили, что также не обсуждается и никогда не обсуждалось увольнение педагогов старше 55 лет, как и сокращение педагогического состава в детских школах искусств. «А ряд преобразований, которые сейчас находятся в стадии обсуждения, может потребовать дополнительного привлечения высококвалифицированных кадров для обучения детей», — пояснили в пресс-службе.

Департамент также опроверг информацию, что обучаться творческим специальностям на предпрофессиональной программе будет возможно только в центре Москвы. Занятия по этим программам продолжат проходить в каждом округе столицы. Все предполагаемые варианты развития столичной системы творческого образования обсуждаются с представителями профильных вузов, директорами и педагогами городских колледжей и детских школ искусств, родительским сообществом, пояснили в ведомстве.

«В числе возможных форматов развития детских школ искусств рассматриваются наилучшие и уже показавшие свою эффективность практики: формирование дифференцированных подходов в обучении детей в зависимости от их запросов, планов по профессиональному развитию в сфере обучения, готовности уделять время занятиям; непрерывное творческое образование по системе «школа — колледж — вуз»; развитие детских школ искусств с наилучшими результатами по подготовке специалистов в сфере культуры и искусства с акцентом на предпрофессиональные программы обучения», — рассказали в департаменте.

Как отметили в ведомстве, дети будут охвачены общеразвивающими программами по самым разным творческим специальностям — от музыки до дизайна.

Департамент планирует озвучить всю информацию о возможных изменениях сразу после того, как будут проанализированы все пожелания педагогов и директоров школ, родительского сообщества. На их основе утвердят соответствующие решения, заключили в пресс-службе.