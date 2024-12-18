Москва, 18 декабря, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Столичные киноплощадки и киностудии предоставляют широкие возможности для съемок, а снять фильм в Москве проще, чем в европейских странах. Такое мнение высказал генеральный директор и основатель египетских студий Jets Studios, Big Bear Productions Мустафа Хоршид по итогам Московской международной недели креативных индустрий.

Пресс-служба Департамента культуры города Москвы Кинопарк «Москино»

«Я впечатлен всеми натурными площадками и киностудиями, которые я уже посетил. На меня неизгладимое впечатление произвел кинопарк «Москино». Столь разные локации собраны в одном месте, это удивительно», — сказал Хошид агентству городских новостей «Москва».

По его словам, сейчас сложно получить разрешение на съемки фильмов в Европе. «И сейчас я понимаю, что здесь открываются колоссальные возможности, в том числе в части натурных съемок. В Москве это будет проще сделать, чем в европейских странах», — добавил Хоршид.

В свою очередь, директор иранской студии кино и анимации Tera Entertainment Омид Хошаназар отметил, что такие мероприятия, как Московская международная неделя креативных индустрий, помогают установить прочные связи и наладить производство контента с иностранными партнерами.

Хошаназар пояснил, что его компания участвует в мероприятии для того, чтобы договориться о копродукции с московскими анимационными студиями, а также обзавестись новыми контактами.

«Такие мероприятия очень важны, они помогают установить связи, лучше понимать культурные аспекты стран-партнеров, а также наладить производство контента», — сказал Хошаназар.

Московская международная неделя креативных индустрий проходила в столице с 9 по 12 декабря. В ней приняли участие представители сфер видеоигр, анимации, кино, дизайна и издательского дела из более чем 10 стран. Предприниматели из Китая, Турции, Таиланда, Ирана, Индонезии, Индии и Бразилии посетили знаковые локации столицы и оценили креативную инфраструктуру города. В рамках деловой программы они посетили кинопарк «Москино», студию «Союзмультфильм», дом творчества «Переделкино», кинокомплекс «Мосфильм» и другие локации. В рамках культурной программы иностранным гостям провели экскурсии по Красной площади, Московской консерватории и Третьяковской галерее.