Киев, 18 декабря, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Контрразведывательные мероприятия организованы в правительственном квартале Киева. Они могут сопровождаться ограничением движения, проверками документов и досмотрами, объявила 18 декабря Служба безопасности Украины (СБУ).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Служба безопасности проводит плановые контрразведывательные мероприятия в Печерском районе Киева, в частности в правительственном квартале столицы Украины», — говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

Отмечается, что в мероприятиях участвуют сотрудники Управления госохраны, Нацполиции и Военной службы правопорядка ВСУ. В рамках операции будет проверена контрдиверсионная защита государственных объектов и усилена безопасность горожан и лиц, в отношении которых осуществляется госохрана.

В СБУ предупредили, что предусмотрен осмотр офисов, мест общего пользования многоквартирных домов и заведений сферы общественного обслуживания. Силовики могут проверять документы граждан и досматривать их автомобили, кроме того, передвижение граждан по улицам может быть ограничено.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря СБУ заявила о задержании «российских агентов», которые якобы вели слежку за объектами ПВО и аэродромами, на которых могут располагаться истребители F-16. Задержания произошли в Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областях, а также на части территории Запорожской области, временно оккупированной киевским режимом. Некоторые из задержанных ранее дезертировали из рядов ВСУ. Всем предъявили обвинения по двум статьям Уголовного кодекса, в том числе по статье о государственной измене.