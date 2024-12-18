Москва, 18 декабря, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Политика киевского режима привела Украину к зависимости от управления западных стран и утрате государственного суверенитета, заявил 18 декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Известия/Тарас Петренко

«Деструктивная политика киевского режима уже привела к полной зависимости от внешнего управления и зарубежного финансирования, и как следствие — утрате государственного суверенитета», — сказал он на брифинге для военных атташе иностранных государств.

По словам Герасимова, украинский кризис остаётся ведущим фактором формирования военно-политической обстановки. Причём как на региональном, так и на глобальном уровнях. А нарастание вовлечённости стран Запада в противостояние с РФ на украинском направлении создаёт глобальные риски.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент на Украине наблюдаются признаки утраты государственности, нынешнее руководство страны нелегитимно.

Как отметил глава государства, в украинской конституции нет способа, чтобы продлить полномочия президента. При этом ссылка на военное положение в стране в данном случае не имеет никакого значения.

Россия воюет не с народом Украины, а с неонацистским режимом, добавил российский лидер. Глава государства напомнил, что источником нынешней украинской власти является госпереворот 2014 года, после которого и начались все беды и Украины, и России.

Срок правления главы киевского режима Владимира Зеленского истёк ещё 20 мая. Согласно украинской конституции, в этот день должен был принять присягу новый избранный глава государства, однако никаких выборов не было.