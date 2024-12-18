Москва, 18 декабря, 2024, 11:55 — ИА Регнум. В Москве в 2024 году открылось пять гостиниц на 633 номера, следует из отчета консалтинговой компании IBC Real Estate. По данным компании, это рекордный показатель за последние шесть лет. В прошлом году номерной фонд города пополнился на 314 комнат. Лишь в 2018 году в российской столице появилось сразу девять новых отелей на 2000 номеров, пишет газета «Ведомости».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Эксперты отмечают, что сейчас — крайне благоприятная ситуация для запуска новых проектов в гостиничном сегменте. Как следует из отчета IBC Real Estate, операционные показатели столичных отелей растут.

По словам руководителя группы стратегического консалтинга Nikoliers Олега Германенко, средняя загрузка гостиниц в столице по итогам года может составить 78%. Это выше показателей 2018 года, когда в России проходил чемпионат мира по футболу.