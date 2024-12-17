Южно-Сахалинск, 18 декабря, 2024, 00:40 — ИА Регнум. В районе курильского острова Симушир вечером 17 декабря у танкера «Меркурий» вышел из строя двигатель. На борту судна находились 19 членов экипажа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Иван Шилов ИА Регнум Российский танкер

«Поступила информация о том, что в Тихом океане, в 50 км северо-восточнее острова Симушир, в результате остановки главного двигателя потерял ход танкер «Меркурий». На борту судна находятся 19 человек экипажа, угрозы их жизни нет», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

К аварийному танкеру для буксировки в порт ночью 18 декабря из порта города Корсакова направили спасательное судно «Рубин».

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая у танкера Sea Marine 1, следующего из Греции в Россию, вышел из строя двигатель в проливе Дарданеллы. 180-метровый танкер следовал без груза, когда заглох в районе моста Чаннакале. Судно, идущее под флагом Вьетнама, отбуксировали к причалу Шевкетие.

В апреле пассажирский теплоход «Лотос», на борту которого находились 48 пассажиров и четыре члена экипажа, из-за поломки встал на якорь около Владивостока. Предварительной причиной остановки называли техническую неисправность.