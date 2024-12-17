Москва, 17 декабря, 2024, 20:59 — ИА Регнум. В обновлённой Суперлиге предусмотрели участие российский футбольных клубов, следует из проекта, опубликованного на сайте компании A22, которая занимается организацией турнира.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В соревновании предусмотрено участие команд из 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая Россию.

В декабре 2023 года в А22 заявляли, что выступления футбольных клубов из РФ будет зависеть от мнения участников соревнований, самостоятельно формирующих критерии допуска.

Российские футбольные сборные и клубы с февраля 2022 года были отстранены от турниров в УЕФА и ФИФА.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2021 года 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги — отдельного турнира, не зависящего от УЕФА. В их число вошли «Ювентус», «Реал», «Барселона», «Милан», «Интер», «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Однако из-за негативной реакции УЕФА, футболистов, болельщиков и властей ряда стран девять команд сразу объявили о выходе из проекта. От создания турнира было решено отказаться.