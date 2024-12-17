Москва, 17 декабря, 2024, 18:33 — ИА Регнум. В Москве состоялся международный форум Meet Global MICE Congress: BRICS Edition. Он объединил более 1,3 тысячи представителей индустрии делового туризма из государств БРИКС, в том числе России, Бразилии, Индии и Китая, а также стран Глобального Юга.

Пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

Мероприятие стало самым крупным российским событием для международной аудитории в сфере делового туризма. Форум проходит второй год подряд, и в этот раз состав участников и экспертов увеличился вдвое. Москва стала площадкой для взаимодействия и диалога, поиска контактов и выстраивания новых деловых связей между 17 странами.

Главная тема деловой программы форума — «Глобальные вызовы и тренды MICE-отрасли: на пути к устойчивому развитию через призму опыта и знаний стран БРИКС». Кроме того, участники оценили ключевые изменения, которые происходят на международном рынке MICE, и обсудили механизмы обеспечения роста отрасли.

Программа включала в себя сессии по актуальным для государства и бизнеса вопросам, начиная от развития конгрессно-выставочной инфраструктуры и заканчивая новыми технологическими решениями в индустрии. Участники в том числе оценили роль больших данных и искусственного интеллекта.

В рамках 13 деловых сессий спикерами выступили более 50 российских и международных экспертов. Среди них заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель столичного Комитета по туризму Евгений Козлов, заместитель председателя Индийского бюро по продвижению конгрессов Амареш Кумар Тивари, советник по культуре посольства Исламской Республики Иран Масуд Ахмадванд и другие.

Meet Global MICE Congress: BRICS Edition организовали с учетом современных трендов отрасли, где все активнее совмещаются культурная и деловая программы. Впервые на площадке форума можно было увидеть экспозиции, посвященные проектам «Московское чаепитие» и «Сделано в Москве». Кроме того, работало 18 гостиных регионов России и других стран БРИКС, в которых участники смогли представить MICE-возможности своих направлений и установить новые деловые контакты с бизнесом. Гости также увидели выступления музыкальных коллективов, раскрывших культурное богатство стран-участниц.

В рамках сессии деловых переговоров представители зарубежных делегаций провели более двух тысяч встреч. Гости отметили, что форум Meet Global MICE Congress: BRICS Edition способствует укреплению связей между отраслями стран. Кроме того, в ближайшем будущем он может внести вклад в увеличение числа иностранных путешественников, посещающих столицу для участия в деловых мероприятиях.

Москва стала современной столицой делового туризма. В городе есть вся инфраструктура для бизнес-мероприятий любого уровня — от конгрессно-выставочных площадок до более чем 22 тысяч гастрозаведений, а также технологичные сервисы. Москва отличается насыщенной деловой повесткой международного масштаба. В 2030 году поток бизнес-туристов в столицу может достичь восьми миллионов человек.