Саранск, 17 декабря, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Российская сеть доставки суши и роллов с провокационным названием «Ёбидоёби» после года судебных разбирательств вынуждена была переименовать юрлицо. Об этом сообщило управление службы судебных приставов Мордовии.

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Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть сменить название ещё в апреле 2023 года, так как, по версии суда, оно противоречит принципам гуманности и морали и вызывает ассоциации с бранной лексикой. При этом в самой компании заявили, что название — это перевод японской фразы «День недели — суббота».

«Громкое дело о компании по доставке суши, чьё название вызвало массовые жалобы россиян, завершилось исполнением судебного решения. После года разбирательств и попыток обойти постановление владельцы бизнеса были вынуждены изменить бренд», — говорится в сообщении.

Уточняется, что владельцы сети согласились сменить название лишь после продолжительных разъяснительных бесед. Новым названием компании стало «Суши с приставкой суши».

Как передавало ИА Регнум, в январе основатель сети Константин Зимен заявил, что сеть ресторанов суши и роллов «Ёбидоёби» не будет переименована, несмотря на принятое решение Верховного суда.

В свою очередь завкафедрой стилистики русского языка факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Владимир Славкин в беседе с ИА Регнум заявил, что у арбитражного суда Красноярского края действительно были основания потребовать изменить название сети суши-ресторанов «Ёбидоёби», так как оно может ассоциироваться с нецензурной бранью. Он подчеркнул, что очень многие слова, которые употребляются как естественные для другого языка, в русском контексте звучат так, что напоминают нецензурные.