Красноярск, 10 апреля, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Сеть ресторанов суши и роллов «Ёбидоёби» не будет переименована, несмотря на решение суда, заявил основатель сети Константин Зимен 10 апреля изданию «Лента. ру».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Ранее Красноярский арбитражный суд обязал сеть выбрать иное название, так как существующее «противоречит принципам гуманности и морали» и вызывает ассоциации с бранной лексикой. В суде отметили, что представители сети не приобщили к материалам дела доказательства того, что российские потребители распознают в названии сети японскую фразу «День недели — суббота».

Зимен напомнил, что компания за все восемь лет своего существования не раз сталкивалась с претензиями. Жалобы на неё поступали в прокуратуру и антимонопольную службу более 20 раз. Прежде суды не признавали название сети противоречащим каким-либо принципам.

«Если потребуется ещё делать какие лингвистические экспертизы, будем делать, если потребуется ещё делать какие-то опросы населения, будем делать. Никакого ребрендинга не будет, это было бы как-то глупо и как-то странно», — подчеркнул основатель сети.

Рестораны «Ёбидоёби», работающие в том числе на доставку суши и роллов, работают более чем в 40 российских городах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители компании «Еда и точка», которая работает во Владивостоке с 2018 года, заявили о намерении подать в суд в связи с переименованием в России сети быстрого питания «Макдоналдс». Её новое название — «Вкусно — и точка!».