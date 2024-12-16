Берн, 17 декабря, 2024, 01:53 — ИА Регнум. Минеральная вода Perrier, выпускаемая швейцарской компанией Nestle, оказалась под угрозой исчезновения. Об этом сообщает газета Monde со ссылкой на секретный отчёт, подтверждающий, что производитель бренда может лишиться маркировки «природная минеральная вода».

congerdesign Минеральная вода

В августе на единственном заводе по розливу воды Perrier во Франции в Вержезе (департамент Гар) провела проверку инспекция, где владельцу бренда Nestlé Waters рекомендовали «прекратить производство минеральной воды» из-за ухудшающегося качества продукции и вирусологического риска.

По заключению экспертов, это может стать смертельным ударом для Perrier, самого известного бренда газированной воды, который рискует потерять репутацию натуральной минеральной воды, созданную более века.

Судьба бренда Perrier и производственной площадки в Вержезе зависят от решения префектуры департамента о продлении лицензии на эксплуатацию «источника Perrier». Префектура сообщила, что решение будет принято в «первой половине 2025 года» после заключения гидрогеологов.

Установлено, что Nestle с 2005 года продавала грязную воду под видом минеральной, заработав более 3 млрд евро. Компания занималась нелегальной фильтрацией воды из горного массива Вогезы, зараженной патогенными бактериями, приобретя специальные аппараты для обработки ультрафиолетом и микрофильтры.

В сентябре прокуратура коммуны Эпиналь в департаменте Вогезы на северо-востоке Франции сообщила, что Nestle Waters заплатит штраф в размере 2 млн евро после заключения судебного соглашения «в общественных интересах». В этом году 2 млн бутылок воды Perrier были уничтожены из-за следов фекальных загрязнений. Загрязнение источника воды произошло вследствие сильных дождей из-за урагана «Моника», который обрушился на юго-восток Франции в марте.

Как сообщало ИА Регнум, Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых партий минеральной воды марки «Джермук» для дальнейшей проверки на безопасность после того, как житель Владикавказа получил ожог пищевода, выпив воду данного производителя.