Москва, 13 февраля, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Роспотребнадзор приостановил продажу некоторых партий минеральной воды марки «Джермук» для дальнейшей проверки на безопасность после того, как житель Владикавказа получил ожог пищевода, выпив воду данного производителя. Об этом 13 февраля заявили в пресс-службе ведомства.

Антон Подгайко / ТАСС

«В связи с поступившей 12 февраля 2024 года информацией о факте получения ожогов пищевода жителем г. Владикавказа после употребления минеральной воды торговой марки «Джермук» Роспотребнадзором приостанавливается реализация отдельных партий минеральной воды «Джермук», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Отмечается, что запрет на продажу коснётся уже расфасованных партий объёмом 0,5 литра, которые были ввезены в Россию с 28 декабря минувшего года.

В ведомстве подчеркнули, что в ближайшее время будет определено местонахождение воды данной торговой марки для предотвращения её дальнейшей продажи. Так, служба распространила компаниям, на балансе которых значится минеральная вода, предупредительные уведомления.

«Принятые меры позволят в кратчайшие сроки снизить риски приобретения потенциально опасного товара», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля Россельхознадзор выразил обеспокоенность по поводу случаев выявления многоядной мухи-горбатки в партиях бананов из Эквадора. В связи с этим Россия попросила эквадорского министра сельского хозяйства и животноводства приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти производителей из Эквадора.

Россельхознадзор 4 февраля попросил ряд стран Евросоюза прекратить сертификацию эквадорских гвоздик из-за найденного в них вредителя. Эти цветы поставляют из Эквадора в Россию через Нидерланды, Германию, Латвию и Литву.