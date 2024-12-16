Москва, 16 декабря, 2024, 18:48 — ИА Регнум. В рамках ХХІІ российского облигационного конгресса Cbonds состоялось вручение ежегодной премии Cbonds Awards. «Газпромбанк» стал лучшим инвестиционным банком во всех командных номинациях и получил награды в основных отраслевых категориях.

Ведомости/ТАСС

Банк удостоился высших наград в обеих командных номинациях («Лучшая команда sales на рынке облигаций» и «Лучшая аналитика по финансовым рынкам») четвертый год подряд.

Лучшими в отраслевых номинациях были признаны сделки с участием «Газпромбанка» для «Газпром нефти», которая получила награду «лучшая сделка первичного размещения в нефтегазовом секторе». Сделку для компании «Россети» признали «лучшей сделкой первичного размещения в энергетическом секторе», а для «ГМК «Норильский никель» — «лучшей сделкой первичного размещения металлургической компании». Также были отмечены сделки с участием «МТС», «ИКС 5 ФИНАНС», «Группа Черкизово», «Селектел», «ЕвроТранс» (Трасса), «ГК «Самолёт». «Эмитентом года» экспертное сообщество назвало ПАО «Ростелеком», а «Дебютом года» стал выпуск облигаций застройщика ООО «А101». Сделки этих эмитентов также были организованы при участии «Газпромбанка».

В 2024 году впервые в истории проведения Cbonds Awards была вручена «Персональная премия за вклад в развитие рынка облигаций», которой по итогам голосования участников рынка удостоился первый вице-президент, глава блока рынков капитала «Газпромбанка» Денис Шулаков. «Мы благодарны участникам рынка за высокую оценку нашего труда. В 2024 году банк в совокупности реализовал более 210 первичных размещений, что позволило привлечь российским заемщикам свыше трёх трлн рублей», — отметил Шулаков.

Он добавил, что рынок получил качественное развитие, позволяет работать на опережение и становится источником роста экономики и центром привлечения талантов.

Лауреаты премии определялись голосованием участников рынка, а по ряду номинаций — экспертным жюри.