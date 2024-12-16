Рязань, 16 декабря, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Впервые в Рязани прошел корпоративный турнир по хоккею на льду «Шайба «Роснефти». В соревнованиях участвовали 190 хоккеистов из 16 команд, представляющих дочерние общества компании из 11 регионов страны. Соревнования проходили в формате 3×3 на нескольких ледовых площадках Рязани. Они состояли из группового этапа и стадии «плей-офф».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Рязани состоялся хоккейный турнир «Шайба Роснефти»

Победителем турнира стала команда «Верхнечонскнефтегаза», а второе место заняла команда «РН-Ванкор». Бронзовые медали завоевала команда Ангарской НХК. По итогам соревнований награды получили «Лучший вратарь», «Лучший защитник» и «Лучший нападающий». На церемонии закрытия победителям вручили кубок и медали.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Рязани состоялся хоккейный турнир «Шайба Роснефти»

На трибунах за нефтяников-хоккеистов болели коллеги, родственники, учащиеся «Роснефть"-классов», студенты Рязанского государственного радиотехнического университета (вуз-партнер «Роснефти») и жители Рязани, увлекающиеся хоккеем. Болельщики и участники турнира могли поучаствовать в викторине с призами. Для детей работали зоны с мастер-классами.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Рязани состоялся хоккейный турнир «Шайба Роснефти»

С 2011 года «Роснефть» является владельцем хоккейного клуба ЦСКА. За это время команда вернула себе статус сильнейшей в российском чемпионате, трижды выиграв Кубок Гагарина, и продолжила славные армейские традиции. Кроме того, при участии «Роснефти» строятся современные спортивные комплексы, организуются масштабные спортивные состязания.