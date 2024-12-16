Уфа, 16 декабря, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении сторонников экстремисткой организации, которые заставляли двух молодых людей публично извиняться за размещённое в соцсетях фото с флагом Российской империи.

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«В СК говорят, что они начали угрожать молодым людям и потребовали от них извиниться. Центральный аппарат СК поставит ход расследования на контроль», — сказано в Telegram-канале СК РФ.

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