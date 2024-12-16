Москва, 16 декабря, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» выступил стратегическим партнером шестого объединенного евразийского конгресса «ТИМ-сообщество. Люди. Технологии. Стратегия», который проходит при поддержке Минстроя России. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

«Мосинжпроект» «Мосинжпроект» принял участие в объединенном евразийском конгрессе по ТИМ

«Мероприятия высокого уровня помогают наладить эффективные коммуникации и обмен опытом в области цифровых технологий и вносят весомый вклад в развитие национальной строительной отрасли. Специалисты «Мосинжпроекта» всегда готовы поделиться с коллегами наработками в сфере информационного моделирования, помогающими в реализации инфраструктурных проектов», — подчеркнул Сергей Жуков.

Так, представленная корпоративная информационная система технического документооборота содержит универсальный механизм работы с данными по проекту и позволяет всем участникам работать в едином информационном пространстве. Среди возможностей системы — взаимодействие с органами государственной экспертизы, управление поставками материалов и оборудования, хранение полученного опыта для использования в будущем наиболее эффективных решений.

Другой доклад был посвящен применению информационного моделирования при строительстве объектов метрополитена. Так, с помощью цифровой информационной модели (ЦИМ) сегодня можно проверить качество проектных решений, получить паспорт помещения, план-факт производства работ, визуально оценить возведенные элементы и проверить их на возможные отклонения от правильного положения. Специалистами «Мосинжпроекта» разработан специальный сервис планирования объемов и мониторинга строительно-монтажных работ в ЦИМ.

То есть информационная модель не только содержит базу данных по проекту, но и с высокой точностью отражает динамику строительного процесса и оказывает огромную помощь специалистам, ведущим работы непосредственно на площадке.

Разработки сотрудников холдинга и их вклад в цифровизацию российской строительной отрасли высоко оценены участниками конгресса. И. о. руководителя департамента технической политики и ТИМ АО «Мосинжпроект» Мария Львовская отмечена благодарственным письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Объединенный евразийский конгресс «ТИМ-сообщество. Люди. Технологии. Стратегия» состоялся по инициативе Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) при поддержке Минстроя России, Общественного совета при Минстрое России, Главгосэкспертизы России, АО «ДОМ РФ», Департамента градостроительной политики г. Москвы, Российской академии наук, Союза архитекторов России, общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и других государственных и общественных организаций.

«Мосинжпроект» — один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, включен в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. За годы работы специалисты холдинга внесли вклад в создание свыше шести тысяч километров автодорог, более 100 дорожных сооружений. С участием компании с 2011 года в Москве введено свыше 170 километров линий и 79 станций метро, построено и реконструировано 12 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.

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