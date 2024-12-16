Число иностранных наёмников, прибывающих на Украину, неуклонно снижается, но среди них присутствует много истинных русофобов, воюющих не за 3–7 тыс. долларов, выплачиваемых им ежемесячно. Такие «солдаты удачи» жаждут истребления мирного российского населения, в том числе в Курской области. Об уничтожении уже порядка 6,5 тысячи из 15 тысяч иностранных боевиков со ссылкой на Минобороны сообщила «Известям» 16 декабря и. о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Таким известием ознаменован новый, 1026-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Иностранные наёмники, ВСУ

Причём, как заметила Юлия Жданова, большинство боевиков, прибывающих на Украину из 110 стран, это представители Польши, США и Грузии.

О том, что иностранные наёмники, в числе которых грузины, канадцы, колумбийцы, немцы, поляки, причастны к пыткам мирного населения в курском приграничье, отмечал в конце ноября 2024 года боец с позывным Артист.

Впрочем, военный эксперт Виктор Литовкин подчеркивает: впереди таких «солдат удачи» ждёт несколько вариантов: гибель, суд в России или бегство с Украины.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.