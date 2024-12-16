Баргузинский район, Бурятия, 16 декабря, 2024, 04:06 — ИА Регнум. Доклад о ходе расследования дела о массовом заражении чесоткой постояльцев интерната в Бурятии потребовал предоставить председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом 15 декабря сообщает информационный центр СК РФ в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

Уточняется, что массовое заражение чесоткой выявлено среди постояльцев дома-интерната в селе Читкан Баргузинского района Республики Бурятия. Болезнь диагностирована у 48 человек, при этом отмечается, что руководство интерната несколько месяцев скрывало информацию о выявленных случаях заражения. Также указано, что в интернате не соблюдались обязательные требования при допуске граждан в учебное заведение, а граждане с выявленным заболеванием изолировались несвоевременно.

По факту произошедшего в СУ СК России по Республике Бурятии возбуждено уголовное дело.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Республике Бурятии Евгения Вячеславовича Лагацкого доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор Бурятии проводит эпидемиологическое расследование в связи с с регистрацией случаев чесотки в интернате. Произведен отбор проб из объектов внешней среды, изучается документация. Организован необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий для локализации очага заболевания.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с выявлением в России вируса Коксаки. Роспотребнадзор проконтролирует проведение утренних фильтров в школах и детских садах.

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