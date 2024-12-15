Калининград, 16 декабря, 2024, 00:59 — ИА Регнум. Свободное посещение ввели из-за штормового ветра в школах Калининградской области. Об этом 15 декабря сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Сильный ветер со снегом

Как уточнил глава региона, штормовой ветер, силой до 25-29 метров в секунду, ожидается утром 16 декабря. Ветер такой силы потенциально опасен для всех, кто находится на улице в момент шторма, поэтому губернатор попросил людей не выходить из дома без особой необходимости.

"Принял решение сделать понедельник со свободным посещением всех образовательных учреждений в регионе. Просьба не оставлять детей без присмотра", - написал Беспрозванных.

Глава региона пояснил, что в случае ухудшения ситуации ночью все образовательные учреждения переведут на дистанционное обучение.

"Все службы приведены в состояние повышенной готовности. Прошу всех быть осторожными!" - добавил губернатор.

ГУ МЧС Калининградской области объявило штормовое предупреждение 15 и 16 декабря. 16 декабря ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 25-29 метров в секунду. По юго-востоку и югу Балтики ветер усилится до 30-32 метров в секунду.

Ранее ИА Регнум сообщало, что более 50 тыс. жителей Дагестана остались без электричества на фоне снегопада и сильного ветра.