Махачкала, 14 декабря, 2024, 22:36 — ИА Регнум. Более 50 тыс. жителей Дагестана остались без электричества на фоне снегопада и сильного ветра. Об этом 14 декабря сообщили в республиканском министерстве энергетики и тарифов.

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«В настоящее время специалисты делают всё возможное для оперативного восстановления электроснабжения оставшимся без электричества свыше 50 тыс. жителей республики. Завершить работы энергетики планируют до конца дня», — сказано в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, в результате непогоды частично без света остались жители Гунибского, Ахтынского, Карабудахкентского, Тляратинского, Шамильского, Рутульского, Дербентского, Магарамкентского, Казбековского, Ногайского, Кизилюртовского, Новолакского, Буйнакского, Каякентского, Кайтагского, Докузпаринского, Хасавюртовского, Дахадаевского, Табасаранского, Гумбетовского, Гергебильского, Кумторкалинского, Бабаюртовского, Хунзахского, Левашинского, Унцукульского, Кизлярского и Бежтинского участка, а также Махачкалы, Хасавюрта, Буйнакска и Каспийска.

Отмечается, что к ликвидации последствий стихии были привлечены 276 специалистов и 92 единицы спецтехники.

К 22:00 мск энергетики восстановили подачу электричества в Ботлихском районе, а также в Новомехельте Новолакского района.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября в Новгородской области из-за непогоды без электроснабжения остались десятки тысяч человек. Отключения зафиксировали в 441 населённом пункте. По данным местных властей, наибольшее количество отключений электросетевых объектов наблюдались в Новгородском, Шимском, Батецком, Старорусском, Волотовском, Маревском и Демянском районах. Всего без света оказались 18,6 тыс. человек.

Порядка 300 жилых домов в Санкт-Петербурге 19 октября остались без электроэнергии. Свет пропал в Приморском районе города. Отключение коснулось домов на шести улицах. Также обесточенным оказался крупный жилищный комплекс «Юбилейный квартал».