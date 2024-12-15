Хохфильцен, Австрия, 15 декабря, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Женская сборная ФРГ по биатлону впервые с 2021 года победила в эстафете на Кубке мира. Забег состоялся 15 декабря в австрийском Хохфильцене.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Немецкие биатлонистки пробежали дистанцию за 1 час 16 минут 13,7 секунды. Они использовали четыре дополнительных патрона и избежали штрафных кругов.

Победительницы — Ванесса Фойгт, Юлия Таннхаймер, Селина Гротиан и Франциска Пройс. Немецкая сборная не получала «золота» за эстафеты с января 2021 года, в течение 18 гонок.

Второе место заняла сборная Франции. Она отстала от лидеров на 1 минуту 5,7 секунды. Француженкам пришлось использовать 13 дополнительных патронов. Также у них был один штрафной круг.

Третий результат у шведской сборной, завершившей эстафету на 1 минуту 31,8 секунды дольше победительниц. У команды один штрафной круг и шесть дополнительных патронов.

Как передавало ИА Регнум, российских и белорусских биатлонистов не допустили к международному сезону 2024 года. Запрет на их участие длится с 2022 года.