Зальцбург, Австрия, 28 сентября, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Российские и белорусские биатлонисты не примут участия в соревнованиях в новом международном сезоне даже в так называемом нейтральном статусе, передаёт 28 сентября ТАСС со ссылкой на источник в Международном союзе биатлонистов.

Alexander Shemetov/Global Look Press

На состоявшемся конгрессе союза не обсуждали вопрос о восстановлении членства федераций России и Белоруссии и допуске биатлонистов к соревнованиям, вопрос даже не был включен в повестку заседания, и запрет, таким образом, был продлён, сказано в сообщении.

«Решение конгресса от 2022 года останется в силе. Это означает, что российские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях. В правилах IBU (союза. — Прим. ред.) нет положения об участии спортсменов в нейтральном статусе», — рассказал источник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года Международный союз биатлонистов запретил российской и белорусской сборным участвовать в своих соревнованиях и приостановил членство в организации Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона. В организации отметили, что могут пересмотреть решение, если изменятся обстоятельства.

Международный олимпийский комитет (МОК) в конце 2023 года заявил, что спортсменов из России и Белоруссии допустят на летнюю Олимпиаду в Париже только в так называемом нейтральном статусе и с иными ограничениями. На всех официальных мероприятиях Олимпийских игр (ОИ) была запрещена российская и белорусская символика.

Президент России Владимир Путин заявлял, что чиновники МОК извратили идеи, заложенные в олимпийское движение, созданное для объединения людей. Он отмечал, что организаторы ОИ увлеклись бизнес-стороной и попали в зависимость от спонсоров. Такой подход может погубить олимпийское движение, предупредил Путин. Также он отмечал, что в сложившихся условиях создание параллельных спортивных структур неизбежно.