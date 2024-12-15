Париж, 15 декабря, 2024, 03:41 — ИА Регнум. Трое полицейских пострадали при запуске фейерверков неизвестными мужчинами у Елисейского дворца в Париже. Об этом 14 декабря сообщает газета Le Figaro.

kriss_toff Полиция Франции во время протестов в Париже

«Двое запустили фейерверки в направлении Елисейского дворца в Париже в субботу вечером… один полицейский был ранен в руку фейерверком, у двух других контузия», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что мужчины использовали специальное устройство, которое описано как «многозарядный миномёт» для фейерверков, у обоих при этом был «маргинальный вид». Стрелявший запускал фейерверки с площади Бово, Елисейский дворец и расположенное рядом с площадью здание МВД Франции не пострадали.

Один из подозреваемых был задержан, второй мужчина скрылся и в настоящее время разыскивается. Пострадавшим полицейским оказана медицинская помощь.

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