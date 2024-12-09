Херсон, 9 декабря, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Сознательные удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам и мирным жителям можно назвать бесчеловечной агонией. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Ngu.gov.ua Обстрел из миномёта ВСУ

«Бьют по машинам скорой помощи, по магазинам и рынкам. Вот именно такая сейчас активность почему-то начала увеличиваться. Это говорит о какой-то — знаете, уже сложно мне даже назвать. Это бесчеловечная агония», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Украинская армия предпочитает воевать с мирными жителями, уничтожая население. Всё делается для запугивания людей, однако они всё равно не боятся, подчеркнул Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 6 декабря атаковали город Алёшки в Херсонской области с помощью беспилотников-камикадзе. В результате обстрела пункта выдачи гуманитарной помощи погибли три человека, ещё четверых, по данным регионального минздрава, госпитализировали в районную больницу.

Ночью 8 декабря ВСУ обстреляли город Льгов в Курской области. В результате атаки повреждения получили несколько домов.

В донецкой Горловке ударный дрон-камикадзе ВСУ 8 декабря атаковал автомобиль, в котором ехал с гуманитарной помощью православный священник Василий Туренко. Предварительно, пострадали семь человек.