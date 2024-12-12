Далянь, Китай, 12 декабря, 2024, 18:38 — ИА Регнум. В Китае один человек пострадал из-за врезавшегося в здание Олимпийского стадиона Цзиньчжоу беспилотника. Об этом 12 декабря сообщила газета Global Times.

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Уточняется, что дрон потерял управление во время испытательного полёта, после чего залетел на стадион и врезался в здание. Человек получил ранения в результате начавшегося после происшествия пожара.

Центр экстренных служб в Цзиньчжоу отчитался, что пожар был оперативно потушен. Ведётся расследование причин инцидента.

Ранее, в сентябре, во время матча между «Зенитом» и «Спартаком» на поле стадиона «Санкт-Петербург» упал квадрокоптер.