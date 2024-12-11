Сухум, 12 декабря, 2024, 02:50 — ИА Регнум. Поправки к закону «О гражданстве» приняли в окончательном чтении депутаты парламента Абхазии. Об этом сообщает 11 декабря «Апсныпресс».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Республика Абхазия

Законопроект инициирован депутатом Дмитрием Маршания и устанавливает дополнительные условия при приёме в гражданство Абхазии в общем и упрощённом порядке и восстановлении в гражданстве.

В частности, при вступлении в гражданство Абхазии необходимо будет произнести клятву на абхазском языке. Ещё одна поправка предусматривает создание реестра, в который внесут все данные о принятых в гражданство Абхазии лицах, а также основания для предоставления гражданства в каждом случае.

«У нас часто возникают вопросы, сколько человек мы приняли в гражданство в последние годы и на каких основаниях. Но таких данных нет. Создание реестра снимет эти вопросы и сделает процесс приёма в гражданство более прозрачным», — пояснил депутат Даут Хутаба.

Поправки вступят в силу 1 мая 2025 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия и Абхазия продолжат обсуждение всех имеющихся тем, среди которых соглашение об инвестиционных проектах и социальное обеспечение жителей республики.

Депутаты парламента Абхазии 3 декабря отказались ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией, ставшее поводом для массовых протестов в республике. Российские и абхазские власти отмечали, что договорённость будет способствовать развитию экономики республики за счёт частных вложений. Представители оппозиции придерживаются противоположного мнения. Они считают, что подобные проекты не принесут в бюджет страны средства и якобы приведут к потере экономического суверенитета республики.