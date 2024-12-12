Москва, 12 декабря, 2024, 22:32 — ИА Регнум. Семье из Курской области, потерявшей жильё и едва не лишившейся собственных жизней во время вторжения ВСУ, предложили компенсацию за 12,2 кв. м жилья на всю семью. И это при том, что в семье пятеро детей, которых отец Роман Яценко вывозил из Суджи под прицельным огнём ВСУ.

Telegram Марины Ахмедовой

Как рассказала в своём Telegram-канале главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова, семья проживала в съёмном жилье — доме, поделённом на четыре части. При этом у семьи был договор соцнайма на жилплощадь в 12,2 кв. м. Когда из Суджи, куда зашли ВСУ, пришлось бежать, семья лишилась того, что имела, а власти Курской области предложили им компенсацию только с учётом договора соцнайма — за 12,2 кв. м.

При этом у Романа есть решение суда на расширение жилплощади — семья стоит в очереди с 2014 года, но это никто не учитывает.

Как отметил Роман, при губернаторе Курской области Алексее Смирнове семейство столкнулось со всей «мощью» бюрократической машины.

«К Смирнову было не пробиться, огородился замами, даже депутаты не могли попасть, чтобы решить какой-нибудь вопрос», — рассказал мужчина.

Семья выразила надежду на то, что ситуация сдвинется с мёртвой точки после того, как Марина Ахмедова упомянула о героизме главы семейства в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Сама главред ИА Регнум и член СПЧ отметила, что надеется на реакцию новых властей Курской области — на то, что врио губернатора Александр Хинштейн сможет помочь многодетной семье.

Роман Яценко был одним из первых, кто рассказал в августе этого года, что происходит в Судже, о которой поступало много противоречивой информации. 6 августа, в день вторжения ВСУ, он был в Москве на работе. Но когда связь с семьёй прервалась, мужчина отправился в Суджу. На попутках он добрался до Мартыновки, которая всего в 5 км от города. Там Яценко встретил российских военных. Они предупредили, что украинский автоматчик простреливает дорогу и целится по гражданским машинам, но мужчина всё равно решил прорываться к родным.

«Когда услышал звуки выстрелов и свист пуль над собой, понял, что это не наши. В тот момент я никак себе не представлял этого человека, а потом узнал, что в украинской группировке были и поляки, и французы — не только ВСУ. Может, это был и поляк — он мог и по женщине с детьми открыть огонь, и по беззащитным старикам. У них, наверное, на генном уровне ненависть к русскому народу», — рассказал Яценко в беседе с Мариной Ахмедовой.

Яценко упал на землю, когда услышал выстрелы, и пробирался сквозь лесопосадку бегом и гуськом, стараясь укрываться от стрелявшего. Роману удалось попасть в Суджу, найти свою семью. Они взяли документы, еду, вещи первой необходимости, деньги и стали выбираться из города. Сделать это было не просто — по ним открыл огонь из автомата украинский боевик. Спасаться взрослым и пятерым детям пришлось буквально по-пластунски через поля.