Сеул, 11 декабря, 2024, 07:29 — ИА Регнум. Полицейские провели обыск в администрации президента Республики Корея Юн Сок Ёля, сообщило 11 декабря агентство Yonhap.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

По данным агентства, обыски провела специальная следственная группа, созданная для расследования введения Юн Сок Ёлем военного положения 3 декабря.

В это же время правоохранители провели обыски в штаб-квартире Национального агентства полиции, в здании полиции Сеула, а также в офисе полицейской охраны Национального собрания (парламент Республики Кореи).

Как утверждает агентство, Юн Сок Ёль не присутствовал лично во время обысков.

Кроме того, по утверждению Yonhap, бывший министр обороны Южной Кореи, который был причастен к объявлению военного положения, попытался покончить с собой в следственном изоляторе, однако в данный момент его здоровью ничего не угрожает.

Ранее ИА Регнум передавало, что Юн Сок Ёль проходит подозреваемым по делу о мятеже, госизмене и превышении полномочий. Причиной стало его решение ввести военное положение в стране. Спустя несколько часов, несмотря на противодействие военных, парламент собрался на заседание и проголосовал за отмену военного положения. Юн Сок Ёля обвинили в попытке устроить мятеж, законодатели пригрозили президенту импичментом.

Сам глава государства уже принёс извинения за свои действия. Также он пообещал не совершать подобного впредь и не пытаться избежать ответственности.

9 декабря минюст наложил запрет на выезд Юн Сок Ёля за пределы страны.