Сеул, 9 декабря, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Министерство юстиции Южной Кореи сообщило о запрете на выезд за границу президенту страны Юн Сок Ёлю, передаёт агентство Yonhap.

Lee Jae-Won/Global Look Press Юн Сок Ёль

Утром 9 декабря местные СМИ сообщали, что следствие рассматривает возможность запрета главе государства покидать страну, а также вероятность его очного допроса.

Юн Сок Ёль проходит подозреваемым по делу о мятеже, госизмене и превышении полномочий. Причиной стало его решение ввести военное положение в стране. Спустя несколько часов, несмотря на противодействие военных, парламент собрался на заседание и проголосовал за отмену военного положения. Юн Сок Ёля обвинили в попытке устроить мятеж, законодатели пригрозили президенту импичментом.

Сам глава государства уже принёс извинения за свои действия. Также он пообещал не совершать подобного впредь и не пытаться избежать ответственности.